Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha annunciato che la partita Milan‑Como, inizialmente prevista per l’8 febbraio, non si disputerà più a Perth ma verrà recuperata a San Siro nella prima data utile disponibile.

Il contesto

La gara, originariamente programmata per il weekend del 7‑8 febbraio, non potrà svolgersi a San Siro a causa della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina, prevista per venerdì 6 febbraio. Questo impegno rende impossibile l’utilizzo dello stadio nei giorni immediatamente successivi.

Le date del recupero

Simonelli ha spiegato che il match sarà collocato in uno dei mercoledì in cui San Siro non è impegnato per la Champions League dell’Inter. Le due date più probabili sono mercoledì 17 febbraio o, in alternativa, mercoledì 24 febbraio, qualora l’Inter dovesse giocare in casa il playoff di Champions League nella prima data.

Al momento, questa seconda ipotesi appare meno probabile, poiché l’Inter occupa la sesta posizione in classifica, che garantisce l’accesso diretto agli ottavi di finale, evitando così i playoff.

La decisione di non disputare la partita a Perth è stata presa di comune accordo tra la Lega Serie A e il governo del Western Australia, a causa di condizioni onerose e rischi finanziari insostenibili.

L’ipotesi australiana, che avrebbe rappresentato una prima assoluta per una gara di campionato europeo fuori dai confini nazionali, è dunque tramontata.

La scelta di San Siro come sede del recupero rappresenta un ritorno alla normalità e garantisce ai tifosi la possibilità di assistere alla partita nella loro casa, anche se infrasettimanalmente.