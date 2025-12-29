Il tema dei calci di rigore è tornato centrale in casa Milan, soprattutto dopo alcune recenti prestazioni altalenanti dal dischetto. Le statistiche aggiornate sulle percentuali realizzative della squadra e dei singoli rigoristi offrono uno spaccato interessante sulla situazione attuale.
I numeri del Milan dal dischetto
Nella stagione in corso il Milan ha realizzato 11 rigori su 18 tentativi, con una percentuale di successo pari al 58%. Questo dato evidenzia alcune difficoltà della squadra nel capitalizzare le occasioni dagli undici metri, un aspetto che ha inciso anche sull’andamento di alcune partite chiave.
La percentuale di realizzazione, pari al 58%, sottolinea la necessità di migliorare questo aspetto.
Le statistiche individuali dei rigoristi
Tra i singoli, Christopher Nkunku ha trasformato 12 rigori su 15 tentativi, con una percentuale di realizzazione dell’80%. Questo lo pone tra i rigoristi più affidabili della rosa, a pari merito con Modric (80%) e subito dietro Pulisic, che vanta una percentuale dell’87%. Questi numeri, aggiornati alle ultime stagioni, rappresentano un riferimento importante per le scelte future dell’allenatore in caso di calci di rigore decisivi.
Efficacia dal dischetto: le prospettive
Le percentuali evidenziano come il Milan debba ancora lavorare per migliorare la propria efficacia dal dischetto, sia a livello di squadra che individuale.
La scelta del rigorista, in base alle statistiche, potrebbe ricadere su chi ha dimostrato maggiore freddezza e precisione, come Pulisic o Nkunku. Resta fondamentale, però, anche l’aspetto psicologico, spesso determinante in queste situazioni di pressione.