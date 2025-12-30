Alexsandro Amorim, centrocampista brasiliano classe 2005, attualmente in forza all’Alverca (massima serie portoghese), è finito nel mirino del Milan e di altri club europei. Il giocatore, però, sembra mantenere i piedi per terra: “Ogni atleta sogna di giocare ai massimi livelli, ma oggi sono concentrato sull’Alverca e sull’obiettivo della permanenza. È per questo che lavoro ogni giorno e la maglia per cui lotto è quella dell’Alverca”.

Chi è Amorim e perché è seguito

Il giovane centrocampista, arrivato in estate al club portoghese, è stato osservato da scout del Milan e del City Group durante la partita tra Estoril e Alverca.

Nonostante la sconfitta per 4-1, Amorim ha segnato il gol della bandiera, attirando l’attenzione su di sé.

Le altre squadre interessate

Oltre al Milan, anche il Bologna, club francesi, olandesi e top club portoghesi avrebbero messo gli occhi sul giovane talento, secondo quanto riportato dalla testata portoghese Record. Amorim, tuttavia, ha preferito sottolineare il suo impegno attuale con l’Alverca, senza lasciarsi distrarre dalle voci di mercato.

Il valore del cartellino

L’Alverca avrebbe fissato il prezzo per Amorim a circa sei milioni di euro per l’ottanta per cento del cartellino. Il giocatore è sotto contratto fino al 2028 e, nonostante l’interesse di club importanti, ha ribadito la sua priorità: la permanenza e la salvezza con l’Alverca.