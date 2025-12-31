Il Milan segue con attenzione le prestazioni dei propri giocatori in prestito. Da una parte, Samuel Chukwueze, autore di un doppio assist in Coppa d’Africa. Dall’altra, Filippo Terracciano, ormai un punto di riferimento della difesa della Cremonese.

Chukwueze brilla in Coppa d’Africa

Samuel Chukwueze, impegnato con la Nigeria nella Coppa d’Africa, si è distinto fornendo due assist nella terza partita del girone. Il giocatore ha contribuito a tre gol della sua squadra prima di essere sostituito. La sua prestazione ha confermato il valore del prestito con diritto di riscatto fissato a 24 milioni di euro.

Terracciano, perno della Cremonese

Filippo Terracciano è diventato una presenza costante nella formazione di Davide Nicola. Schierato come “braccetto” nella difesa a tre, è il secondo giocatore più utilizzato del club lombardo, subito dopo Federico Baschirotto. Il suo trasferimento dal Milan avviene con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 3,5 milioni di euro in caso di salvezza.

Il trasferimento di Terracciano alla Cremonese

Il trasferimento di Filippo Terracciano alla Cremonese è stato ufficializzato l’11 agosto 2025: si tratta di un prestito fino al termine della stagione con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, tra cui la permanenza in Serie A del club grigiorosso.

In caso di salvezza, il Milan incasserà circa 5 milioni di euro.

Terracciano, nato a Verona l’8 febbraio 2003, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell’Hellas Verona, debuttando in Coppa Italia e Serie A nella stagione 2021‑22. Dopo 41 presenze con il Verona, è passato al Milan nel gennaio 2024, dove ha collezionato presenze in Serie A, Champions ed Europa League. Alla Cremonese ha trovato continuità e un ruolo da titolare, confermando la sua duttilità tattica.