Il Milan e l’agente di Mike Maignan hanno superato le tensioni emerse lo scorso febbraio e hanno fissato un incontro per discutere il rinnovo del contratto del portiere fino al 2030.

Nuovo confronto per il contratto di Maignan

Il club rossonero e l’agente di Maignan si sono riavvicinati. È stato programmato un incontro, che potrebbe svolgersi di persona a Casa Milan oppure in videoconferenza, per affrontare il tema del prolungamento contrattuale del portiere.

Il portiere apre alla permanenza

La fissazione dell’incontro rappresenta una possibile apertura di Maignan verso la permanenza nel Milan.

Sembra che il portiere non stia più valutando offerte esterne, come quelle provenienti dal Chelsea.

Le fasi precedenti della trattativa

La trattativa per il rinnovo di Maignan ha avuto diverse fasi. A dicembre 2024 era stato raggiunto un accordo verbale per un prolungamento fino al 2028 con un ingaggio aumentato a circa cinque milioni netti più bonus, ma la firma non è mai arrivata. Il club aveva poi congelato l’intesa, generando un clima di freddezza tra le parti. Durante l’estate, il Chelsea aveva avanzato un’offerta di circa quindici milioni, respinta dal Milan, che ha confermato Maignan come incedibile.

Nei mesi successivi, il club ha cercato di ricucire il rapporto e recuperare la fiducia del portiere.