Il Milan torna a blindare la propria porta. Grazie al clean sheet di Mike Maignan nel netto 3-0 inflitto all’Hellas Verona a San Siro, i rossoneri sono tornati a mantenere la porta inviolata dopo un mese esatto. L'ultima volta era stata il 29 novembre, nella vittoria per 1-0 contro la Lazio.

La ripresa dopo la sosta

Il ritorno in campo dopo la Supercoppa Italiana e le festività natalizie ha visto il Milan imporsi con autorevolezza: un gol di Pulisic al 45’+1 e una doppietta di Nkunku al 48’ e al 53’ hanno deciso il match. Per Maignan si tratta dell’ottavo clean sheet in campionato.

I protagonisti in campo

L’allenatore ha schierato un 3-5-2 con Maignan in porta; difesa composta da Tomori (sostituito da Odogu all’86’), De Winter e Pavlović; a centrocampo Saelemaekers (poi Athekame), Loftus-Cheek (poi Fofana), Modrić (poi Jashari), Rabiot e Bartesaghi; in attacco Nkunku e Pulisic (poi Ricci). L’Hellas Verona, schierato con un 3-5-1-1, ha risposto con Montipò tra i pali, difesa a tre e un centrocampo folto, mentre in attacco Mosquera era supportato da Giovane (poi Sarr). L’arbitro della gara è stato Fabbri di Ravenna, che ha ammonito Al Musrati al 43’ e concesso due minuti di recupero nel primo tempo e tre nel secondo.

Il Milan e la fase difensiva nel 2025

Nel corso del 2025, il Milan ha faticato a mantenere la porta inviolata: solo in tre occasioni è riuscito a ottenere un clean sheet, contro il Girona in Champions League e contro Hellas Verona ed Empoli in Serie A. Nonostante i tentativi dell’allenatore di variare interpreti e assetti, la difesa è rimasta un punto critico, con la squadra spesso in svantaggio già nel primo tempo.