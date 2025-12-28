Il Milan torna a vincere in casa, superando il Verona per 3-0. Decisivo il gol di Christian Pulisic nel finale del primo tempo e la doppietta di Christopher Nkunku a inizio ripresa.
La partita
La svolta arriva al 45’+1, quando Pulisic, sugli sviluppi di un corner, finalizza sotto porta dopo una spizzata di Rabiot su cross di Modrić. Un gol che sblocca il risultato al primo tiro in porta del match.
A inizio secondo tempo, Nkunku viene atterrato in area da Nelsson e trasforma il rigore del 2-0. Poi, al 53’, sigla il tris, sfruttando una respinta di Montipò su tiro di Modrić e depositando il pallone in rete da pochi passi.
Implicazioni
Questa vittoria permette al Milan di ritrovare il successo tra le mura amiche e di riacquistare fiducia dopo il pareggio con il Sassuolo e la sconfitta in Supercoppa. Per il Verona, invece, si interrompe la serie positiva di due vittorie consecutive.
Sviluppo del match
Nel primo tempo, il Milan fatica a trovare spazi, con la prima vera occasione che arriva solo al ventesimo minuto con un tiro di Loftus-Cheek deviato. Il gol di Pulisic, nel finale, spezza l’equilibrio. Nella ripresa, il rigore e la successiva rete di Nkunku chiudono di fatto la partita, con il Verona incapace di reagire e un gol annullato per fuorigioco.