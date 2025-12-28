Il Milan scende in campo a San Siro contro l’Hellas Verona nella diciassettesima giornata di Serie A. Punteggio fermo sullo 0‑0 e diretta in corso. Tra le principali novità di formazione si segnala l’assenza di Rafael Leao, che non figura tra i convocati rossoneri per la partita.
Milan-Verona: il contesto
La partita si gioca oggi, domenica 28 dicembre 2025, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il Milan cerca una reazione dopo la recente delusione in Supercoppa, mentre il Verona è chiamato a fare punti in chiave salvezza. La sfida, valida per la diciassettesima giornata di Serie A, è un crocevia importante per entrambe le squadre.
Le formazioni in campo
Il Milan si schiera con un 3‑5‑2: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Loftus‑Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. Il Verona risponde con un 3‑5‑1‑1: Montipò; Núñez, Nelsson, Bella‑Kotchap; Oyegoke, Niasse, Elmusrati, Bernède, Bradarić; Giovane; Mosquera. L’arbitro designato per l’incontro è Fabbri di Ravenna.
Le assenze
Tra le assenze più pesanti per il Milan spicca quella di Rafael Leao, non presente nella lista dei convocati. Al momento, l’allenatore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla motivazione dell’esclusione. Anche il Verona deve fare i conti con diverse defezioni, ma cercherà comunque di schierare la migliore formazione possibile per tentare l’impresa a San Siro.
Dove vedere la partita
Il match è in programma alle ore 12.30, con trasmissione in esclusiva su DAZN, disponibile anche in streaming e per gli abbonati Sky tramite il canale 214. Grande attesa per il fischio d’inizio, con le due tifoserie pronte a sostenere le rispettive squadre in una sfida che si preannuncia intensa.