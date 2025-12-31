Luka Modric ha espresso il suo pensiero su Massimiliano Allegri, accostandolo ad Ancelotti e dichiarandosi “felice che oggi sia il mio allenatore”. Le dichiarazioni, rilasciate in un’intervista al Corriere della Sera, evidenziano il rapporto tra il centrocampista croato e il tecnico.

Allegri paragonato ad Ancelotti

Modric ha descritto Allegri come una persona “sensibile, divertente” e amante degli scherzi, ma soprattutto come un tecnico di valore: “Sul campo è un grandissimo. Sa di calcio come pochi. Non lo conoscevo così bene, ma sono felice che oggi sia il mio allenatore”.

Le ambizioni del Milan

Nell’intervista, Modric ha sottolineato l’obiettivo del Milan: “Al Milan si deve giocare sempre per vincere, solo per vincere”. Riguardo allo scudetto, ha aggiunto: “È possibile. Ma è lunga. Nel calcio devi pensare partita per partita. Se cominci a programmare a distanza di mesi, ti perdi”.

Il rapporto tra Modric e Allegri sembra essere ottimo, come dimostra un episodio raccontato dal Corriere dello Sport: durante l’intervista, Allegri è apparso alle spalle del giocatore, lo ha abbracciato e scherzato: “Mi raccomando, ascoltate bene il maestro: ha sempre ragione”. Un clima di complicità che potrebbe rivelarsi un valore aggiunto per il Milan.