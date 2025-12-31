Luka Modrić, centrocampista del Milan, ha espresso alcune considerazioni sullo stato di forma del calcio italiano, suggerendo che “forse manca la mentalità”. Nel corso di un'intervista, ha inoltre commentato con rispetto il paragone con Andrea Pirlo, affermando che “mi onora”.

Le riflessioni sul calcio italiano

Modrić ha sottolineato come il calcio italiano stia attraversando un momento di difficoltà, individuando la mentalità come possibile elemento mancante: “Forse sì. Ma spero di rivedervi al Mondiale. Io sono cresciuto con il mito del calcio italiano”.

Il paragone con Pirlo e gli idoli di Modrić

Riguardo al confronto con Andrea Pirlo, Modrić ha risposto con umiltà e riconoscenza: “Li ringrazio, il paragone mi onora: Pirlo ha sei anni più di me, ha aperto una strada”. Ha poi aggiunto che, oltre a Zvonimir Boban, il suo vero idolo era Francesco Totti: “In Serie A avevate calciatori favolosi. Li guardavo e mi dicevo: quello è il calcio che voglio giocare”.

Anche Andriy Shevchenko, ex attaccante rossonero e oggi presidente della federazione calcistica ucraina, ha espresso la sua opinione sul paragone tra Modrić e Pirlo. In un’intervista, Shevchenko ha affermato che Modrić “non ha bisogno di essere paragonato a nessuno: è un fuoriclasse arrivato al Milan con una voglia incredibile. Ha ancora tanto da dare ed è bello vedere un campione come lui impegnarsi in quel modo”.