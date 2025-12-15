La Sir Sicoma Monini Perugia è arrivata in Brasile, dove martedì 16 dicembre inizia il Mondiale per Club 2025 di pallavolo. I Block Devils faranno il loro esordio nella competizione affrontando lo Swehly Sports Club, formazione libica inserita nella stessa Pool B, con fischio d’inizio fissato alle ore 17:30 italiane. Per il club bianconero si tratta della terza partecipazione al Mondiale per Club, una competizione che mai come in questa edizione presenta un livello tecnico elevatissimo. Lo ha sottolineato anche coach Angelo Lorenzetti, che alla guida di Perugia ha già conquistato il titolo mondiale nel 2023 a Bangalore, in India.

La Sir Sicoma Monini Perugia è inserita nella Pool B insieme ai giapponesi dell’Osaka Bluteon, ai brasiliani campioni in carica del Sada Cruzeiro e allo stesso Swehly Sports Club. Un girone che mette i Block Devils di fronte a realtà molto diverse tra loro per stile e tradizione, ma tutte accomunate dall’ambizione di conquistare uno dei primi due posti utili per l’accesso alle semifinali. Il match tra Sir Sicoma Monini Perugia e Swehly Sports Club sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento.

Il format e i giorni del Mondiale per Club

Con il nuovo format, sono otto le squadre al via del Mondiale per Club, divise in due gironi da quattro e impegnate in una fase a gironi con formula round-robin.

Le prime due classificate di ciascun gruppo accederanno alle semifinali, mentre le altre quattro verranno ordinate secondo la classifica combinata. In semifinale, la vincitrice della Pool A affronterà la seconda della Pool B e viceversa, con le vincenti che si contenderanno il titolo mondiale nella finale per l’oro, mentre le sconfitte giocheranno la finale per il bronzo. Nella Pool A il livello è altrettanto alto, con la presenza di Praia Clube e Vôlei Renata, altre due formazioni brasiliane, degli arabi dell’Al-Rayyan Sports Club e dei polacchi del Warta Zawiercie, già affrontati e battuti da Perugia nella recente finale di Champions League. Un quadro che conferma come il cammino mondiale dei Block Devils richieda fin da subito massima concentrazione, a partire dall’esordio contro lo Swehly Sports Club, primo passo di un percorso che punta a riportare Perugia sul tetto del mondo

Lo stato di forma di Perugia

La Sir Sicoma Monini Perugia arriva al Mondiale per Club con un buon tono competitivo, confermato dall’avvio della sua CEV Champions League e da una stagione caratterizzata da risultati di rilievo.

Nella prima giornata della fase a gironi di Champions, disputata il 10 dicembre, i Block Devils hanno ottenuto una vittoria importante battendo il VK Lvi Praga 3-1 dopo una partenza in salita, con Giannelli protagonista e mvp della partita, una prestazione che ha evidenziato la capacità di rimonta del gruppo nei momenti chiave del match.