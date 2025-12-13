La Savino Del Bene Scandicci ha conquistato l’accesso alla semifinale del Mondiale per Club di pallavolo femminile, in programma oggi (sabato 13 dicembre) alle ore 17 italiane alla Mercado Livre Arena Pacaembu di San Paolo. La sfida che mette in palio un posto nella finale iridata sarà contro le brasiliane del Dentil Praia Clube, seconde classificate nella Pool B e campionesse in carica del Sudamerica. Le padrone di casa sono già state battute da un'altra italiana in questa competizione, visto che nell’ultimo incontro del girone è arrivato il successo per 3-0 della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano.

Una sfida che le toscane si sono conquistate con autorità, chiudendo al primo posto la Pool A grazie a un percorso netto: tre vittorie su tre, tutte per 3-0. La sfida tra Savino Del Bene Scandicci e Club Alianza Lima sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e VBTV.

Il cammino di Scandicci nel girone

La qualificazione in semifinale della Savino Del Bene Scandicci arriva al termine di una fase a gironi impeccabile, che conferma l’eccellente momento di forma della squadra di coach Gaspari. Le toscane hanno superato prima le kazake del Zhetysu VC, poi le brasiliane dell’Osasco São Cristóvão Saúde e infine hanno vinto il match contro le peruviane del Club Alianza Lima. Quest’ultima è stata la diciannovesima gara stagionale e la diciassettesima vittoria complessiva, con Scandicci imbattuta dal 16 novembre e reduce da una striscia di otto successi consecutivi tra Serie A1, CEV Champions League e Mondiale per Club.

Un ruolino di marcia che testimonia continuità di rendimento e solidità tecnica, elementi chiave anche in questo percorso iridato.

L’ultima vittoria contro il Lima

Nel match decisivo contro la formazione peruviana, la Savino Del Bene Scandicci ha mostrato maturità e capacità di gestione dei momenti critici. Dopo una buona partenza nel primo set, le toscane hanno incassato il rientro di Lima fino al sorpasso sul 15-16, per poi riprendere il controllo della frazione e chiuderla sul 25-21. Nel secondo parziale l’equilibrio iniziale ha lasciato spazio a una netta accelerazione di Scandicci, che ha scavato il solco decisivo fino al 25-15. Più combattuto il terzo set, con Lima avanti 0-4 in avvio, ma la rimonta italiana e lo strappo finale hanno consegnato il 25-23 e il definitivo 3-0.

Dal punto di vista individuale, Franklin si è confermata miglior realizzatrice con 15 punti, ben supportata da Antropova, a segno 14 volte pur restando in campo per un set e mezzo, e da Ruddins, anch’essa in doppia cifra con 11 punti. Tre giocatrici che ci aspettiamo protagoniste e determinanti anche nella semifinale contro le brasiliane.