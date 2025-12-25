Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Sebastian Hertner, calciatore tedesco, deceduto il 21 dicembre 2025 in Montenegro. Il difensore è morto a seguito di un incidente su una seggiovia, mentre si trovava in vacanza.

La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra tifosi, colleghi e addetti ai lavori. Hertner era noto per la sua carriera in diverse squadre tedesche, e apprezzato per la sua professionalità e il suo impegno dentro e fuori dal campo.

L'incidente in Montenegro

L’incidente è avvenuto il 21 dicembre 2025. La seggiovia avrebbe subito un guasto improvviso che ha causato la caduta di alcune persone, tra cui Hertner.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma per il calciatore non c’è stato nulla da fare.

Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità nella gestione dell’impianto.

Il cordoglio nel mondo dello sport

La scomparsa di Sebastian Hertner ha colpito profondamente il mondo dello sport. Numerosi club, ex compagni di squadra e federazioni calcistiche hanno espresso il loro cordoglio attraverso comunicati ufficiali e messaggi sui social network. Anche i tifosi hanno voluto ricordare il calciatore con messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia.

Hertner, classe 1991, aveva militato in diverse squadre della Bundesliga e della 2. Bundesliga, distinguendosi per le sue doti difensive e la sua dedizione. La sua morte rappresenta una grave perdita per il calcio tedesco e internazionale. Proseguono le indagini sull’incidente.