Yunus Musah è tornato titolare nell’Atalanta, nella vittoriosa trasferta per uno a zero contro il Genoa. Al termine della partita, il centrocampista ha espresso grande soddisfazione per il suo ritorno in campo.

Ritorno da titolare

Il giocatore, in prestito dal Milan, è stato schierato dal primo minuto in una gara decisa da un colpo di testa di Hien su corner. Musah ha dichiarato di essere "veramente contentissimo" per l'opportunità. "Ho aspettato questo momento da un po’. Ero felice come se fosse stato il mio debutto. Ho dato il massimo e sono contentissimo che abbiamo vinto.

Siamo più in alto in classifica", ha aggiunto.

L'importanza del minutaggio

Interrogato sull’importanza di aver giocato e accumulato minuti, Musah ha risposto: “Importantissimo. Si vede che sono contentissimo ma già da prima della partita, quando sapevo che iniziavo, fino ad ora che abbiamo vinto. Spero di continuare così adesso”.

Le caratteristiche del giocatore

Musah è arrivato all’Atalanta in prestito dal Milan con diritto di riscatto, nell’estate 2025. Il club bergamasco lo ha voluto per la sua duttilità e per la capacità di ricoprire diversi ruoli a centrocampo. Queste caratteristiche sono state particolarmente apprezzate da Juric e dalla dirigenza nerazzurra, che punta ad aumentare il ritmo e l’intensità nella zona nevralgica del campo.

L’impiego da titolare rappresenta un segnale positivo per la crescita del giocatore e per la sua integrazione nel progetto tecnico della squadra, che punta a valorizzare giocatori dinamici e pronti a sostenere un gioco ad alta pressione.