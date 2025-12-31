Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Verona per la partita Napoli–Verona, in programma il 7 gennaio allo stadio Diego Armando Maradona. Il provvedimento è stato adottato su indicazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con il parere favorevole della Questura di Napoli.

La decisione è motivata dalla presenza di «profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica», legati alla forte rivalità tra le tifoserie, che in passato ha causato episodi di violenza.

Misure di sicurezza per Napoli-Verona

Il prefetto Michele di Bari ha emanato il divieto per la partita Napoli–Hellas Verona, valida per il campionato di Serie A 2025/26, in programma mercoledì 7 gennaio 2026 allo stadio Maradona. Il provvedimento, formalizzato con la determinazione numero 46/2025 del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive e supportato dalla Questura di Napoli, è motivato da «profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica», riconducibili alla rivalità tra le tifoserie, sfociata di recente in episodi di violenza.