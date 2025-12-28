Dopo un'assenza di otto partite per infortunio, Giannis Antetokounmpo è tornato sul parquet guidando i Milwaukee Bucks alla vittoria per 112-103 contro i Chicago Bulls.

Il ritorno di Antetokounmpo

Il campione, fermo da inizio dicembre per una distorsione al soleo del polpaccio destro, ha impiegato poco a ritrovare il ritmo partita. In soli 25 minuti di gioco, ha segnato 29 punti e catturato otto rimbalzi, risultando decisivo nel finale.

Le sue penetrazioni, i tiri liberi e una schiacciata a pochi istanti dalla sirena hanno spento le speranze dei Bulls, che arrivavano da cinque vittorie consecutive.

La reazione dei Milwaukee Bucks

Milwaukee, che aveva mostrato difficoltà durante l’assenza di Antetokounmpo, ha ritrovato la spinta propulsiva grazie al suo rientro. La squadra, reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque gare, guarda ora con rinnovata fiducia alla Eastern Conference.

Antetokounmpo era stato inserito nella lista dei “questionable” per la partita contro i Bulls, ma è stato dichiarato disponibile poco prima dell’inizio, dopo aver superato i test. Prima di questo stop, aveva saltato alcune partite per un problema all’adduttore sinistro.

Durante la sua assenza, i Bucks avevano ottenuto solo due vittorie a fronte di sei sconfitte, scivolando all’undicesimo posto nella Eastern Conference. Prima dell’infortunio, Antetokounmpo registrava medie di 28,9 punti, 10,1 rimbalzi e 6,1 assist a partita.