I Detroit Pistons hanno sconfitto i Los Angeles Lakers con un punteggio di 128-106, guastando il 41° compleanno di LeBron James, che ha vissuto una serata difficile.

Una serata da dimenticare per i Lakers

La partita, giocata alla Crypto.com Arena, si è trasformata in un incubo per i padroni di casa, che dovevano fare a meno di Austin Reaves e Gabe Vincent, entrambi infortunati. I Pistons hanno sfruttato gli errori dei Lakers, realizzando 30 punti grazie alle 20 palle perse degli avversari. Il risultato finale di 128-106 ha permesso a Detroit di consolidare la sua posizione, mentre i Lakers scivolano a 20-11.

LeBron James ha concluso la partita con 17 punti, mentre Luka Dončić ha contribuito con 30 punti, 11 assist e 5 rimbalzi. Tuttavia, la sua prestazione non è bastata a compensare gli errori e la mancanza di supporto. Questa sconfitta rappresenta la quarta in cinque partite per i Lakers, che chiudono l'anno con un bilancio negativo.

Cunningham e la squadra di Detroit fanno la differenza

Cade Cunningham è stato il protagonista della serata, segnando 27 punti e fornendo 11 assist, guidando così la squadra dei Pistons. Marcus Sasser ha aggiunto 19 punti dalla panchina, mentre Isaiah Stewart ha contribuito con 15 punti. Detroit ha dominato nell'area pitturata, segnando 74 punti sotto canestro e imponendo il proprio ritmo.

La squadra ha anche interrotto una serie di sconfitte, concludendo il viaggio sulla costa occidentale con un bilancio di 3-2. La vittoria è arrivata nonostante l'assenza di Tobias Harris, uscito a causa di una distorsione all'anca nel primo quarto.

Statistiche e curiosità sulla partita

LeBron James ha disputato la sua 1.577ª partita, diventando il dodicesimo giocatore nella storia NBA a scendere in campo a 41 anni o più, e il sesto nel ventunesimo secolo. Nonostante i suoi 17 punti, tre triple, quattro assist e quattro rimbalzi, ha trascorso gli ultimi minuti della partita seduto in panchina, assistendo alla sconfitta dei Lakers.

I Pistons hanno mostrato una notevole solidità difensiva e un'efficace prestazione offensiva, con un tiro dal campo del 63,2%, il migliore della stagione.

La squadra ha controllato il ritmo fin dall'inizio, respingendo i tentativi di rimonta dei Lakers, che erano riusciti a pareggiare sul 79-79 nel terzo quarto, prima di subire un parziale decisivo di 16-6 che ha chiuso la partita.