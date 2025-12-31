I Detroit Pistons hanno sconfitto nettamente i Los Angeles Lakers per 128‑106, proprio nel giorno del 41° compleanno di LeBron James, rovinando la festa alla Crypto.com Arena.

Serata amara per i Lakers

La partita, iniziata in un clima festoso, ha preso subito una brutta piega per i padroni di casa, che dovevano fare a meno degli infortunati Austin Reaves e Gabe Vincent. I Lakers hanno pagato a caro prezzo i troppi errori: ben 30 punti realizzati dai Pistons sono nati da palle perse. LeBron James si è fermato a 17 punti, mentre Luka Dončić ha contribuito con 30 punti, 11 assist e cinque rimbalzi, ma anche con diversi turnover che hanno penalizzato il ritmo della squadra.

Detroit domina con gioco corale

I Pistons hanno offerto una prestazione di squadra, intensa e ben distribuita. Cade Cunningham ha guidato l’attacco con 27 punti e 11 assist, mentre Marcus Sasser ha segnato 19 punti partendo dalla panchina. Da segnalare anche i 15 punti di Isaiah Stewart. Detroit ha tirato con un notevole 63,2%, dominando nel pitturato e sfruttando la profondità del roster per allungare nel quarto periodo.

Grazie a questo successo, la squadra di Detroit ha portato il proprio record a 25‑8, consolidando il primo posto nella Eastern Conference, mentre i Lakers scivolano a 20‑11.

La partita

James è diventato il dodicesimo giocatore nella storia NBA a scendere in campo a 41 anni o più, il sesto nel ventunesimo secolo. Marcus Sasser ha realizzato 19 punti, season high, Isaiah Stewart ne ha aggiunti 15, e Jalen Duren ha contribuito con 14 punti e otto rimbalzi. I Pistons hanno chiuso la trasferta sulla costa occidentale con tre vittorie e due sconfitte, ponendo fine a una serie negativa di due partite.