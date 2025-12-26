Denver ha ottenuto una vittoria spettacolare contro Minnesota ai supplementari, grazie a una prestazione monumentale di Nikola Jokic, autore di 56 punti, 16 rimbalzi e 15 assist. La partita, disputata nella notte di Natale, si è decisa nei minuti extra, con il serbo assoluto protagonista.

Il dominio di Jokic e la reazione dei Timberwolves

Nikola Jokic ha messo in scena una delle sue migliori serate, chiudendo con 56 punti, 16 rimbalzi e 15 assist. Nei cinque minuti supplementari ha segnato 18 punti, realizzando due triple e dominando la linea del tiro libero.

La sua prestazione ha permesso ai Nuggets di imporsi 142‑138 su Minnesota.

Anthony Edwards ha risposto con una prova altrettanto intensa: 44 punti e una tripla a un secondo dalla fine del tempo regolamentare per forzare i supplementari. Tuttavia, nei minuti extra è stato espulso per due falli tecnici, lasciando i compagni in difficoltà.

Assenze e contributi decisivi

Denver ha vinto nonostante l’assenza di tre titolari: Cameron Johnson, Aaron Gordon e Christian Braun, tutti infortunati. Tim Hardaway Jr. ha preso il posto di Johnson e ha aggiunto 19 punti. Jamal Murray ha fornito un contributo fondamentale con 35 punti e 10 assist, aiutando la squadra a ribaltare la situazione.

La vittoria consolida il dominio dei Nuggets nella stagione contro i Timberwolves, con un record di tre successi su tre confronti diretti.

Il record di Jokic

Nikola Jokic ha stabilito un nuovo record NBA segnando 18 punti nei supplementari, superando il precedente primato di Stephen Curry (17 punti nel 2016). Si tratta della prima volta nella storia della lega che un giocatore realizza almeno 55 punti, 15 rimbalzi e 15 assist in una singola partita. Inoltre, è il suo quindicesimo triple‑double stagionale e il 179º in carriera, avvicinandosi al secondo posto nella classifica all‑time di Oscar Robertson.