In un'intervista alla tv svizzera RSI, Vincenzo Nibali ha ripercorso alcuni dei momenti più importanti della sua leggendaria carriera. L'ex campione, che si è ritirato al termine della stagione 2022, ha parlato non solo delle vittorie, ma anche dei momenti più negativi e sfortunati. Il Mondiale di ciclismo di Firenze 2013 è stato certamente uno di questi. Nibali era all'apice della carriera, aveva dominato il Giro d'Italia in quella stagione ed era uno dei grandi favoriti della corsa, che però non andò come sperato. Il capitano azzurro fu condizionato da una caduta e nel finale rimase incastrato in uno strano gioco tattico degli spagnoli, che di fatto consegnarono il titolo al portoghese Rui Costa.

Nibali ha ricordato che qualcuno lo accusò di essersi attaccato alle ammiraglie per rimontare dopo la sua caduta e che Valverde lo ostacolò un po' nello sprint finale, ma che la mancanza delle immagini portò alla conferma del risultato con il suo quarto posto.

Nibali: 'La caduta rovinò i piani della squadra'

Il Mondiale di ciclismo di Firenze 2013 si corse in una giornata dal tempo particolarmente inclemente: una pioggia battente provocò numerose cadute. Anche Vincenzo Nibali, capitano della nazionale diretta da Paolo Bettini e uno dei principali favoriti della corsa, finì a terra.

"Non si stava in piedi quel giorno", ha ricordato l'ex campione azzurro, "All'improvviso, nella terzultima tornata, la bici mi è partita completamente.

Sono caduto ed è stato come aver buttato tutto alle ortiche. Quella caduta ha rovinato un po' i piani della squadra, perché cadde anche Paolini", ha raccontato Nibali, che però riuscì a recuperare e tornare nel vivo della corsa. "Mi ha tolto le forze per recuperare, per mezzo giro. Qualcuno disse che ero rientrato attaccato alle macchine", ha ricordato Nibali, negando categoricamente questa fantasiosa versione.

Nel finale della corsa, Nibali si ritrovò a giocarsi il titolo e le medaglie con gli spagnoli Valverde e Rodriguez e il portoghese Rui Costa, che a quei tempi era compagno di club di Valverde alla Movistar.

"In una curva avevo un po' più timore a entrare, Rodriguez è entrato più veloce ed è andato via, ha preso qualche metro", ha raccontato Nibali.

"Allora io ho detto vediamo chi va a chiudere, così poi posso partire in contropiede. Però non partiva nessuno. Allora mi sono spostato, è passato Rui Costa e l'ho lasciato andare, sicuro che Valverde gli sarebbe andato dietro. Invece lui mi ha guardato, gli ho detto che Rui Costa avrebbe battuto Rodriguez in volata, ma Valverde è sempre rimasto a ruota", ha raccontato Nibali.

'Valverde mi spinse verso le transenne'

La corsa si decise così con la vittoria di Rui Costa in uno sprint a due su Rodriguez, mentre Valverde superò Nibali di poco, in una volata molto tirata, prendendo la medaglia di bronzo. "Io sono partito, Valverde ha fatto per uscire, mi ha affiancato, ma non riusciva a superarmi, quindi anche lui con le gambe era un po' al limite, eravamo tutti finiti", ha raccontato Nibali, spiegando che lo spagnolo commise una mezza scorrettezza per batterlo.

"Mi ha spinto verso le transenne, c'era un bel bandierone del leone delle Fiandre che mi toglieva la visuale e mi è venuto addosso", ha dichiarato Nibali, che poi alzò una mano per richiamare l'attenzione della giuria.

"La giuria chiese le immagini televisive per vedere cosa fosse successo, ma le immagini non c'erano, la telecamera si era soffermata sull'arrivo di Joaquim Rodriguez e Rui Costa. Non si vide nemmeno il momento in cui ho alzato la mano. Se ci fosse stato il VAR, avrei preso la medaglia", ha chiosato Vincenzo Nibali.