Nel ritiro spagnolo della Lidl - Trek è arrivato oggi il momento di presentare i programmi per la prossima stagione di ciclismo. In un atteso media day, la squadra diretta da Luca Guercilena ha ufficializzato le scelte relative a gerarchie e calendario dei propri big. Per evitare equivoci, dubbi e pressioni, la Lidl - Trek ha subito stabilito dei ruoli precisi per le le situazioni più a rischio. La squadra tedesca ha fatto delle scelte nette e coraggiose, chiamando tutti i corridori a rispettare il piano generale, anteponendo il bene del gruppo a quello del singolo.

La novità più sorprendente è l'esclusione di Jonathan Milan dal Tour de France. Il velocista friulano era stato uno dei grandi protagonisti dell'ultima edizione, con due tappe vinte e la maglia verde portata a Parigi, ma la Lidl - Trek ha deciso di concentrarsi su altri obiettivi per il 2026.

Ayuso rifiuta le domande sulla UAE

Per il Tour de France, la Lidl - Trek punterà molto sulla leadership di Juan Ayuso, che avrà la sua grande occasione di avere tutta la squadra al fianco dopo la difficile convivenza in UAE. Ayuso ha iniziato la conferenza stampa con un messaggio rivolto alla sua ex squadra, ringraziandola formalmente per gli anni trascorsi insieme e invitando i giornalisti a non fare domande su quanto avvenuto in casa UAE nei mesi scorsi.

Il corridore spagnolo ha poi spiegato che alla Lidl - Trek avrà quel ruolo di leader che voleva, e che il suo obiettivo principale sarà il Tour de France. Ayuso debutterà alla Volta Algarve, dal 18 febbraio, quindi correrà la Parigi - Nizza, la Volta Paesi Baschi e le classiche delle Ardenne per poi concentrarsi sul Tour. "Per la squadra e per me, questo è un progetto a lungo termine. Dobbiamo porci obiettivi ambiziosi ma realistici. Non ho mai fatto il Tour de France per me stesso e, come primo passo, dovremmo puntare al podio" ha dichiarato Ayuso.

Pedersen al Tour al posto di Milan

Mattias Skjelmose è stato di fatto retrocesso al ruolo di gregario di Ayuso, una scelta che certamente non mancherà di far discutere nel mondo del ciclismo, e che il danese ha accettato con un po' di amarezza.

"Mi piacerebbe essere il leader, ma è una decisione della squadra. Me l'hanno spiegato e non ho intenzione di contestare la decisione" si è limitato a commentare Skjelmose. Il danese accompagnerò Ayuso per gran parte della stagione, dalla Parigi Nizza al Tour, passando per i Paesi Baschi, ma avrà un ruolo più libero al Giro d'Italia.

La Lidl - Trek ha scelto di non portare Jonathan Milan al Tour de France per difendere la sua maglia verde. Il velocista friulano tornerà al Giro, dove la squadra porterà anche l'emergente Thibau Nys. Al Tour ci sarà invece Mads Pedersen, che tornerà dopo un anno di assenza. Il campione danese prenderà di fatto il posto di Milan, puntando a vincere quella maglia verde conquistata quest'anno dal compagno.