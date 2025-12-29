Il commento di Fabio Licari mette in luce un momento cruciale per il Milan: i due gol di Nkunku contro il Verona potrebbero influire significativamente sulle strategie di mercato di Gerry Cardinale, proprietario del club.

L'impatto dei gol di Nkunku

Secondo Licari, il francese Nkunku, fino a quel momento in bilico, ha segnato due reti decisive contro il Verona, trasformando una situazione potenzialmente negativa in un’opportunità. I quasi quaranta milioni spesi per un centravanti che faticava a trovare la via del gol rischiavano di tradursi in una minusvalenza, ma ora la prospettiva cambia radicalmente.

Licari sottolinea come quei due gol non servano solo a consolidare la classifica e allontanare il fantasma dei punti persi contro squadre di media classifica, ma rappresentino anche un segnale forte sul piano umano: Allegri lo ha scelto come rigorista, Modric e Pulisic lo hanno rassicurato prima del tiro, e gli abbracci dopo la rete hanno mostrato un gruppo unito, non una somma di individualità.

Le strategie di mercato

Licari evidenzia che quei due gol possono cambiare il mercato di Cardinale. Se Nkunku dimostra di poter essere decisivo, l’investimento fatto assume un valore diverso, riducendo il rischio di una perdita economica. Il contesto emotivo e di coesione mostrato in campo rafforza l’idea che il gruppo possa crescere insieme, e che il francese possa diventare un punto di riferimento.

Secondo un’analisi, il Milan ha speso circa 37 milioni per acquistare Nkunku dal Chelsea, una cifra che, se confermata, si avvicina ai “quasi quaranta milioni” citati da Licari. Questo dato conferma l’entità dell’investimento e il potenziale impatto economico in caso di flop o rilancio del giocatore.