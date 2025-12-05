Lando Norris ha fatto registrare il miglior tempo nelle prime prove libere del Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi, ultima tappa del mondiale 2025, precedendo Max Verstappen e Charles Leclerc.

Verstappen, campione in carica della Red Bull, si è piazzato subito dietro a Norris, confermando la competitività della sua monoposto anche in questa fase iniziale del weekend. Charles Leclerc, al volante della Ferrari, ha chiuso la sessione in terza posizione, mostrando un buon passo in vista delle qualifiche ufficiali.

La sessione di prove libere e le condizioni in pista

Le prime prove libere si sono svolte senza particolari incidenti o interruzioni, permettendo ai vari team di lavorare sul set-up delle vetture e raccogliere dati utili in vista delle qualifiche e della gara. Norris ha sfruttato al meglio le condizioni della pista, riuscendo a trovare il giusto equilibrio e a segnare il tempo di riferimento. Verstappen e Leclerc hanno risposto con prestazioni solide, ma non sono riusciti a superare il crono del pilota McLaren.

La sessione ha visto anche altri piloti mettersi in evidenza, ma il focus è rimasto sui tre protagonisti che possono ancora laurearsi campione del mondo. Le scuderie hanno lavorato principalmente su simulazioni di passo gara e prove di assetto, in vista di un fine settimana che si preannuncia combattuto.

La stagione di Formula 1 sta per decretare il campione del mondo

Il duello tra Norris, Verstappen e Piastri volge ormai al termine. L'australiano della McLaren non ha brillato nelle prove libere di quest'oggi, mentre Norris è sembrato inarrestabile.

Alla vigilia dell'ultimo Gran Premio della stagione Lando Norris, nella classifica del mondiale, ha 12 punti di vantaggio su Max Verstappen e 16 punti sul compagno di scuderia Oscar Piastri in classifica piloti. Tutti e tre hanno quindi possibilità di vincere il titolo di campione del mondo 2025 al termine del gp di Abu Dhabi.