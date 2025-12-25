Il Nottingham Forest ha annunciato la scomparsa di John Robertson, centrocampista scozzese e figura chiave della storica cavalcata europea della squadra inglese, vincitrice per due stagioni consecutive della Coppa dei Campioni. Il club ha voluto ricordare “il talento ineguagliabile di John, la sua umiltà e la sua incrollabile devozione al Nottingham Forest”.

L'uomo e il calciatore

Robertson è stato uno dei protagonisti della favola del Nottingham Forest, squadra che conquistò la Coppa dei Campioni nel 1979 e nel 1980. Il club ha sottolineato il suo contributo decisivo e la sua figura umile, definendolo un esempio di dedizione e talento.

Il messaggio del club

In una nota ufficiale, il Nottingham Forest ha espresso il proprio dolore: “We are heartbroken to announce the passing of Nottingham Forest legend and dear friend, John Robertson. A true great of our Club and a double European Cup winner, John’s unrivalled talent, humility and unwavering devotion to Nottingham Forest will never ever be forgotten.”

Il club ha concluso con un saluto affettuoso: “Rest in Peace, Robbo… Our greatest.”

John Robertson è scomparso all’età di 72 anni. È stato un’ala leggendaria per il Nottingham Forest e la nazionale scozzese, con 28 presenze in maglia Scotland e una carriera costellata di successi. Oltre alle due Coppe dei Campioni, ha contribuito alla vittoria del campionato inglese, di due League Cup e della Supercoppa europea.

Nel 1979 fornì l’assist decisivo per il gol di Trevor Francis nella finale contro il Malmö, mentre nel 1980 segnò il gol vittoria contro l’Amburgo al Santiago Bernabéu.

La sua carriera iniziò e si concluse al City Ground, con una parentesi al Derby County. Dopo il ritiro, intraprese la carriera da allenatore, collaborando con Martin O’Neill al Celtic e in altri club.