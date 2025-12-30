A poco più di un mese dall’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha dichiarato: “Ora ci siamo, tutto è pronto per le gare”. Ha voluto così evidenziare l’impegno profuso per la realizzazione dell’evento e la sua eredità sul territorio.

Un’eredità diffusa e sostenibile

Fontana ha affermato di aver fortemente voluto le Olimpiadi in Lombardia, superando diffidenze e tentativi di sgambetti. “Un evento – ha detto a Lombardia Notizie Tv – che resterà nella memoria di tutti, valorizzando i territori e il nostro patrimonio culturale”.

Ha poi aggiunto che si tratterà del “primo esempio di Olimpiade diffusa, che rispetta le esigenze dei territori, senza cattedrali nel deserto e con strutture che saranno riutilizzate secondo il principio dell’eredità a Cinque Cerchi”.

La fiaccola e la discesa libera a Bormio

In vista del passaggio della torcia olimpica in Lombardia, Fontana ha assicurato che non si perderà la fiaccola del 14 gennaio nella sua Varese. Ha poi aggiunto che il passaggio ha un grande significato simbolico e promozionale per tutti i territori attraversati. Infine, ha confessato a quale gara vorrebbe assistere: “Mi piacerebbe assistere alla discesa libera maschile sulla Stelvio a Bormio, ha un fascino straordinario”.

Milano-Cortina 2026: un’Olimpiade diffusa

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 rappresentano la prima edizione “diffusa” nella storia dei Giochi invernali, con sette sedi di gara distribuite su un’area di oltre 22mila chilometri quadrati tra Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. I cluster principali includono Milano, Cortina d’Ampezzo, Valtellina (Bormio e Livigno) e Val di Fiemme (Predazzo e Tesero), con Anterselva per il biathlon e Verona per la cerimonia di chiusura. Il piano infrastrutturale prevede 98 interventi, 47 impianti sportivi e 51 opere di trasporto, per un investimento complessivo di 3,4 miliardi di euro.