Raffaele Palladino ha elogiato la versatilità di Yunus Musah al termine della partita contro l’Inter, sottolineando come il centrocampista si sia adattato con intelligenza a diversi ruoli in campo.

Le parole di Palladino su Musah

Il tecnico dell’Atalanta ha dichiarato: “Musah è duttile, si applica, è intelligente e sa fare anche il quinto come oggi. Ha chiuso da terzino basso di spinta interpretando bene la partita”. Con queste parole, Palladino ha voluto evidenziare la capacità del giocatore di adattarsi a compiti tattici non abituali, offrendo un contributo significativo anche in fase difensiva.

La partita contro l'Inter

Il commento è arrivato al termine della sfida contro l’Inter, in cui l’Atalanta ha provato a reagire fino all’ultimo nonostante un errore decisivo. Palladino ha espresso soddisfazione per l’atteggiamento mostrato nel secondo tempo, pur riconoscendo che contro avversari di alto livello i dettagli possono fare la differenza.

L'adattabilità di Musah

Yunus Musah è arrivato all’Atalanta in prestito dal Milan il primo settembre 2025, con diritto di riscatto. Il suo inserimento nella squadra è stato accompagnato da elogi sulla sua duttilità, applicazione e corsa, qualità che lo rendono adatto a diversi ruoli, sia in mediana sia sulle fasce.

Musah può essere impiegato come interno di centrocampo, esterno a tutta fascia o mezzala, offrendo a Ivan Juric diverse opzioni tattiche. La sua polivalenza è stata uno dei motivi principali per cui la società ha puntato su di lui.