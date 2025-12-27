Al Tardini di Parma, il primo tempo della diciassettesima giornata di Serie A tra Parma e Fiorentina si è concluso sullo 0‑0. La partita, seguita con attenzione, ha visto entrambe le squadre creare diverse occasioni, senza però riuscire a sbloccare il risultato.

Parma intraprendente, ma impreciso

Il Parma ha mostrato un buon approccio, creando diverse opportunità offensive. Al 13° minuto, Sorensen ha calciato dal limite, mandando la palla di poco alta sopra la traversa. Poco dopo, Ondrejka ha fallito una clamorosa occasione da gol, calciando a lato da posizione favorevole.

Anche Britschgi ha provato a rendersi pericoloso con un tiro dal limite, respinto dalla difesa viola. In generale, i padroni di casa hanno gestito con continuità la manovra offensiva, ma è mancata la precisione nel momento decisivo.

Fiorentina attenta e reattiva

La Fiorentina ha risposto con ordine, cercando di sviluppare il gioco nella metà campo avversaria. Dodo ha provato la conclusione dalla distanza, senza inquadrare lo specchio della porta. Kean ha colpito di testa su cross, ma Corvi ha bloccato la sfera. Mandragora e Circati sono stati ammoniti per interventi fallosi, mentre una punizione di Fagioli dal limite è stata respinta dalla barriera. La squadra viola ha mostrato compattezza, ma ha faticato a trovare la giocata decisiva.

Contesto e classifica

Il Parma, reduce da una sconfitta interna contro la Lazio, è alla ricerca di punti salvezza e ha approcciato la partita con determinazione. La Fiorentina, invece, arriva da una vittoria contro l’Udinese e punta a confermare questo segnale di ripresa. In classifica, i ducali occupano la sedicesima posizione con quattordici punti, mentre i viola restano ultimi con nove punti, con un margine risicato sulla zona retrocessione.

Nei precedenti recenti al Tardini, il Parma è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove sfide contro la Fiorentina, ottenendo due vittorie e sei pareggi. L’ultimo successo esterno dei viola risale al luglio 2020. Nella stagione in corso, la partita di andata si era conclusa sullo 0‑0.