Alberto Polverosi, nel suo intervento odierno per Il Corriere dello Sport, ha commentato il rendimento di Luka Modric nel Milan. Ha evidenziato come l'arrivo del centrocampista croato sia stato particolarmente felice, coincidente con l’anno del ritorno in panchina di Massimiliano Allegri.

La tecnica e la visione di gioco di Modric

Polverosi ha sottolineato: “Luka Modric non sorprende più nessuno, ormai fa notizia quando sbaglia un passaggio”. Ha poi ricordato un aneddoto su Liedholm e San Siro, suggerendo che lo stadio dovrebbe applaudire Modric anche quando sbaglia.

Descrive i suoi piedi come “due pennelli, anzi, due chele capaci di agguantare il pallone più ribelle e piegarlo alla loro volontà”. Esalta, inoltre, la sua vista periferica, paragonandola a un grandangolo capace di coprire “centottanta gradi, da ovest a est mentre guarda nord”.

Spettacolo e leadership tecnica

Polverosi ha menzionato due giocate emblematiche: il colpo di esterno con cui Modric si libera dal pressing veronese e serve Rabiot al 57’, e il tocco in area, sempre per Rabiot, due minuti dopo. Ha definito Modric “il massimo della tecnica, della fantasia, della qualità” in questa Serie A, aggiungendo che in Italia non esiste un giocatore del suo livello.

Allegri e la valorizzazione del talento

Polverosi attribuisce parte del merito al ritorno di Allegri: “È stato anche fortunato, aver scelto il Milan nell’anno del ritorno di Allegri lo aiuta”. Ha spiegato che Allegri è “un ancelottiano”, cioè un tecnico che lascia libertà al talento del giocatore, esaltandolo anziché reprimerlo. “Date la palla a Luka e poi partite tutti in attacco perché lui la metterà dove nessun difensore può immaginare” ha aggiunto, definendo Modric non solo un giocatore che fa la partita, ma un artista che la nobilita.

L'arrivo di Modric al Milan

L’arrivo di Modric al Milan è stato ufficializzato a luglio 2025 da Massimiliano Allegri, che ha confermato come il centrocampista croato sarebbe arrivato ad agosto dopo il Mondiale per club, definendolo “un giocatore straordinario”.

Questo trasferimento ha rappresentato un colpo importante per il club rossonero.

In sintesi, secondo Polverosi, il talento di Modric e l’ambiente creato dal ritorno di Allegri rappresentano un elemento chiave per il rilancio del Milan.