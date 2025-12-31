L’Arsenal si conferma in vetta alla Premier League grazie a una convincente vittoria per 4‑1 sull’Aston Villa, maturata nella ripresa al termine del turno infrasettimanale. La squadra londinese sale a 45 punti e mantiene cinque lunghezze di vantaggio sul Manchester City, secondo in classifica, che affronterà il Sunderland il primo gennaio.

Una ripresa travolgente

All’Emirates Stadium, l’Arsenal ha sbloccato la partita solo dopo l’intervallo, con quattro reti messe a segno da Gabriel Magalhães, Martin Zubimendi, Leandro Trossard e Gabriel Jesus. Per l’Aston Villa, terzo in classifica, è arrivato un gol di consolazione nei minuti di recupero firmato da Ollie Watkins.

Classifica e contesto

Con questo successo, l’Arsenal sale a 45 punti, mentre il Manchester City resta a 40 e avrà l’opportunità di ridurre il distacco nel match contro il Sunderland previsto per il primo gennaio. Il Liverpool, quarto, ospiterà il Leeds.

Nel resto della giornata, il Newcastle ha vinto in trasferta sul Burnley per 3‑1, l’Everton ha battuto il Nottingham Forest per 2‑0, mentre Chelsea‑Bournemouth e West Ham‑Brighton sono terminate entrambe 2‑2. Il Manchester United ha pareggiato 1‑1 in casa contro il Wolverhampton, con Joshua Zirkzee in gol per i Red Devils.

Impatto sul titolo

La vittoria dell’Arsenal non solo interrompe la striscia vincente di undici partite dell’Aston Villa, ma lancia un chiaro segnale nella corsa al titolo.

Il +5 sul City e la solidità mostrata nella ripresa rafforzano le ambizioni dei Gunners di chiudere il 2025 in testa alla classifica.

Secondo una cronaca dettagliata, l’Arsenal ha preso il controllo della partita nella ripresa, sfruttando un errore del portiere Emiliano Martínez per il primo gol di Gabriel Magalhães, seguito da una rete di Zubimendi al cinquantaduesimo minuto, un tiro a giro di Trossard e un sigillo di Gabriel Jesus, entrato dalla panchina. Watkins ha segnato solo nel recupero, rendendo meno amara la sconfitta per il Villa. Il Manchester City, con una partita in meno, potrà tentare di riavvicinarsi alla vetta già all’inizio del nuovo anno.