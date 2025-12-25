Adrien Rabiot ha espresso con chiarezza le sue ambizioni per la stagione in corso. In un'intervista, il centrocampista ha toccato diversi temi, dall'adattamento alla squadra alle aspirazioni personali e del team.

Obiettivi stagionali

Rabiot ha riconosciuto che l'obiettivo primario è la qualificazione alla Champions League: “Finire tra i primi quattro è l’obiettivo del club e lo sappiamo”. Tuttavia, ha aggiunto di puntare più in alto: “Personalmente punto a qualcosa di più grande, perché non è che se puoi ottenere dieci ti puoi accontentare di sei o sette”.

Il giocatore ha sottolineato l'importanza di dare il massimo in ogni partita: “Mettere tutto quello che abbiamo, giocare tutte le partite al cento per cento, evitare di perdere punti per strada, continuare a lavorare perché il campionato è ancora lungo e non siamo neanche a metà”. Ha poi concluso: “Quello che abbiamo fatto per il momento è buono ma non basta”.

Il sogno scudetto

Alla domanda sullo scudetto, Rabiot ha risposto: “È difficile con una squadra come la nostra, perché in pochi hanno già vinto: soprattutto una competizione lunga e difficile come il campionato”. Nonostante ciò, ha confessato: “Sogno Scudetto? Me lo tatuerei”.

In passato, Rabiot aveva già espresso il suo attaccamento al club e la volontà di contribuire ai successi.

Durante la sua presentazione, aveva dichiarato: “Sono qui per aiutare il Milan a tornare a vincere”. Aveva inoltre sottolineato il suo rapporto con l’allenatore, definendolo una persona con cui condivide mentalità e passione per il calcio.

Il centrocampista ha anche evidenziato l’importanza di mantenere alta la concentrazione contro ogni avversario, evitando cali di tensione nelle partite considerate più semplici. Infine, ha elogiato l’ambiente di San Siro e ha rimarcato l'importanza di trasmettere la sua esperienza ai compagni più giovani.