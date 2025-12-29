Il Milan ha in programma un contatto con il procuratore di Mike Maignan nei prossimi giorni. L’iniziativa nasce anche dal pressing di Massimiliano Allegri, determinato a convincere il portiere a prolungare il suo legame con il club.

La strategia del Milan

Secondo quanto riferito, nei prossimi giorni il Milan incontrerà il procuratore di Mike Maignan. L'interesse di Allegri è un fattore chiave: il mister sta cercando di convincere il portiere a restare. Il suo ruolo, così come quello del preparatore dei portieri e dello staff, è stato importante per la permanenza di Maignan.

L'obiettivo è chiaro: mantenere Maignan come punto fermo della squadra.

I prossimi passi

Il contatto con l’agente rappresenta un passo concreto verso l’avvio della trattativa per il rinnovo del contratto. L’intervento diretto di Allegri e dello staff tecnico sottolinea l’importanza del portiere nel progetto rossonero.

Nei prossimi giorni si capirà se il dialogo porterà a un accordo. Il Milan sembra intenzionato a muoversi con decisione, ma il risultato dipenderà dalla disponibilità dell’entourage di Maignan.

L'offerta per il rinnovo

Il Milan ha definito un piano per convincere Maignan a rinnovare, con un’offerta che partirebbe da una base di cinque milioni di euro netti a stagione, più bonus. L’intenzione è di presentare una proposta pluriennale, con l’obiettivo di trovare un accordo prima della fine della stagione.

La società rossonera è determinata a non farsi trovare impreparata in caso di un eventuale rifiuto, valutando anche profili alternativi per il ruolo di portiere. Tuttavia, la volontà di mantenere Maignan è chiara e condivisa.