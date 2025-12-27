La Roma si prepara ad affrontare il Genoa all’Olimpico con un problema importante: Lorenzo Pellegrini è fermo a causa di una lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Il giocatore dovrà stare fuori tra le tre e le quattro settimane. L'obiettivo del centrocampista è rientrare per la sfida casalinga contro il Milan, in programma il 25 gennaio.

L’allenatore Daniele De Rossi dovrà quindi fare a meno del suo capitano in un momento cruciale, con sette partite da affrontare tra campionato, Europa League e Coppa Italia. In attacco, il tridente sembra obbligato: Dybala e Soulé agiranno sulla trequarti, con Ferguson come riferimento offensivo.

Bailey e Dovbyk sono convocati, ma non sono al meglio della condizione.

Probabili formazioni

Roma (3‑4‑2‑1): Svilar in porta; difesa con Celik, Mancini e Hermoso; a centrocampo Rensch, Cristante, Koné e Wesley; in attacco Soulé, Dybala e Ferguson. In panchina Vasquez, Gollini, Ghilardi, Angelino, Tsimikas, Sangaré, Ziolkowski, Pisilli, El Aynaoui, El Shaarawy, Baldanzi, Bailey, Dovbyk e Mirra. Allenatore: De Rossi. Non ci sono squalificati; diffidati Hermoso, Mancini e Wesley; indisponibili Pellegrini, El Aynaoui e Ndicka.

Genoa (3‑5‑2): Sommariva tra i pali; difesa con Marcandalli, Ostigard e Vasquez; a centrocampo Norton‑Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi e Martin; in attacco Vitinha e Colombo.

In panchina Lysionok, Otoa, Ekhator, Masini, Thorsby, Cuenca, Carboni, Sabelli, Fini, Stanciu, Ekuban e Venturino. Allenatore: Gian Piero Gasperini. Squalificato Leali; diffidato Ostigard; indisponibili Gronbaek, Cornet, Siegrist, Messias e Onana. Arbitro: Di Bello di Brindisi.

La Roma cerca il riscatto

La Roma arriva alla partita con la volontà di riscattare la sconfitta subita contro la Juventus prima delle festività. La rosa, pur avendo mostrato buone prestazioni in stagione, continua a evidenziare difficoltà nel segnare e negli scontri diretti con le grandi squadre. Il mercato è chiamato a fornire rinforzi in attacco, ma intanto De Rossi si aspetta risposte dai giocatori disponibili.

I numeri della sfida

La Roma occupa il quarto posto in classifica con dieci vittorie in sedici gare, avendo segnato diciassette gol e subendone dieci. Il Genoa, invece, è sedicesimo con sole tre vittorie e ventiquattro reti incassate. Negli ultimi cinque confronti diretti, la Roma ha vinto tre volte, pareggiato una e perso una. All’Olimpico, i giallorossi hanno vinto otto delle ultime dieci sfide contro il Genoa, confermando lo stadio come un terreno difficile per gli ospiti.