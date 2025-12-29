Alla vigilia della sfida tra Roma e Genoa, Gian Piero Gasperini sorprende tutti: Tommaso Baldanzi è escluso dalla lista dei convocati a causa della febbre, mentre Artem Dovbyk, inizialmente dato fuori per infortunio, figura invece tra i giocatori a disposizione.

La lista dei convocati

La notizia è arrivata oggi, lunedì 29 dicembre 2025: la Roma ha diramato la lista dei convocati per il posticipo della diciassettesima giornata di Serie A contro il Genoa, in programma questa sera allo Stadio Olimpico. Baldanzi è assente per febbre, mentre Dovbyk è stato incluso tra i convocati nonostante le dichiarazioni del tecnico.

Il dietrofront di Gasperini su Dovbyk

Ieri, in conferenza stampa, Gasperini aveva chiarito: “Dovbyk non è ancora pronto, quindi non sarà convocato; speriamo lo sia la settimana successiva. Si sta allenando, si sta preparando, ma non è ancora in grado di calciare”. Inoltre, aveva definito in dubbio Hermoso per una pubalgia, e aveva sottolineato le difficoltà legate agli infortuni e alle influenze in corso.

Oggi, invece, la Roma ha inserito Dovbyk nella lista dei convocati, insieme a Hermoso, nonostante le sue condizioni non ottimali. Baldanzi, invece, resta fuori a causa della febbre.

La convocazione di Dovbyk rappresenta un recupero in extremis per l’attaccante ucraino, che torna a disposizione dopo un periodo di stop per infortunio.

La decisione appare dettata anche dall’indisponibilità di Baldanzi, fermato dalla febbre, e di altri giocatori come Pellegrini e Bailey, anch’essi assenti per problemi fisici o influenzali.

La presenza di Hermoso, nonostante la pubalgia, conferma la necessità di Gasperini di avere più opzioni a disposizione in difesa, vista la fase intensa del calendario e le numerose assenze.

In sintesi, la Roma si presenta al match contro il Genoa con una formazione rimaneggiata, ma con Dovbyk a sorpresa tra i convocati: un segnale della volontà del tecnico di avere tutte le risorse possibili a disposizione.