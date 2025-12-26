La Roma dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini per alcune settimane: il centrocampista ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro durante un allenamento. I tempi di recupero sono stimati in circa tre-quattro settimane. Pellegrini ha già iniziato la fase di recupero con la fisioterapia.

L'infortunio nel dettaglio

Il problema è emerso durante una seduta di allenamento, quando Pellegrini ha avvertito un fastidio che ha richiesto l'immediato intervento dello staff medico. Gli esami strumentali hanno poi confermato la lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro, con una prognosi di stop di circa un mese.

Il giocatore ha subito iniziato la fisioterapia per accelerare il recupero.

Le prossime partite senza Pellegrini

L’assenza di Pellegrini arriva in un momento cruciale della stagione, con diverse partite importanti in calendario nelle prossime settimane. Questo infortunio complica i piani del tecnico, che dovrà quindi trovare soluzioni alternative sia per il centrocampo che per l’attacco.

Pellegrini si è fermato durante l’allenamento del 24 dicembre a Trigoria a causa di un problema muscolare. Gli esami hanno confermato la lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero stimati tra le tre e le quattro settimane. Il centrocampista salterà sicuramente le prossime sfide, tra cui la partita contro il Genoa e quella contro l’Atalanta.

L'obiettivo è di recuperarlo in tempo per le gare contro lo Stoccarda in Europa League e il Milan in campionato.

La diagnosi è confermata: lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro e stop di circa un mese. Questa assenza creerà difficoltà al tecnico nel trovare soluzioni alternative per la squadra.