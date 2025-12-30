A un anno dall’esonero di Paulo Fonseca, avvenuto il 29 dicembre 2024, la situazione attorno alla squadra e alla società resta complessa. Se da un lato l’ambiente sembra aver ritrovato entusiasmo grazie ai risultati sportivi, dall’altro la dirigenza e la proprietà continuano a essere oggetto di critiche da parte della tifoseria.

L'esonero di Fonseca: i fatti

La decisione di sollevare Fonseca dall’incarico è arrivata dopo la partita Milan–Roma, terminata 1‑1, una gara segnata da episodi controversi. L’esonero è stato comunicato il 29 dicembre 2024.

Le modalità della comunicazione sono state oggetto di discussione, con alcune fonti che hanno sottolineato come il tecnico sia stato informato in modo poco diretto, contribuendo a un clima di tensione tra società e tifosi.

Sergio Conceição e il nuovo corso

Dopo l’esonero di Fonseca, la panchina è stata affidata a Sergio Conceição. Il tecnico portoghese ha portato nuove idee e un approccio differente, lavorando per ricompattare il gruppo e restituire fiducia all’ambiente. I risultati ottenuti hanno contribuito a ricreare entusiasmo tra i tifosi, anche se la stagione è ancora lunga e il bilancio definitivo potrà essere tracciato solo al termine del campionato.

Il rapporto con i tifosi

Nonostante il ritorno di entusiasmo per i risultati sportivi, la fiducia verso la dirigenza – in particolare verso Furlani e la proprietà – non è stata completamente recuperata.

I tifosi continuano a esprimere malumore e contestazioni, segno che il clima positivo attorno alla squadra non si traduce automaticamente in un perdono totale nei confronti dei vertici societari. Il rapporto resta quindi teso.

Le modalità dell’esonero

L’esonero di Fonseca fu comunicato in modo brusco e poco rispettoso: il tecnico venne informato indirettamente, attraverso la stampa, prima che la società lo contattasse direttamente. Questo episodio ha contribuito ad alimentare il malcontento verso la gestione dirigenziale e resta uno dei punti più discussi tra i sostenitori rossoneri. La comunicazione resta un nodo cruciale.