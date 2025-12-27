Aryna Sabalenka, attuale numero uno del tennis femminile, è pronta a scendere in campo a Dubai per una nuova “battaglia dei sessi” contro Nick Kyrgios. “Sono davvero emozionata. Nick Kyrgios è uno dei giocatori più talentuosi e imprevedibili del tennis, e porta un’intensità e un fattore di intrattenimento che i tifosi amano” ha dichiarato la tennista alla vigilia dell’incontro.

La sfida Sabalenka-Kyrgios

La sfida, presentata come una riedizione moderna del celebre match tra Billie Jean King e Bobby Riggs del 1973, si svolgerà a Dubai. Sabalenka ha aggiunto: “Mi piacciono le sfide che spingono lo sport verso nuove direzioni.

Questa partita è competitiva, divertente e su un palcoscenico importante, quindi non vedo l’ora”.

Le regole dell’esibizione

L’incontro si svolgerà con regole modificate per equilibrare le differenze fisiche tra i due atleti. Sabalenka giocherà su un campo ridotto del nove per cento rispetto alle dimensioni standard, mentre entrambi avranno a disposizione un solo servizio, senza seconda. In caso di parziale decisivo, si ricorrerà a un tie‑break al meglio dei dieci punti.

Il valore simbolico della “battaglia dei sessi”

La sfida ha suscitato reazioni contrastanti nel mondo del tennis. Garbiñe Muguruza, ex numero uno del mondo, ha commentato: “Quando ero n.1 al mondo, non avrei battuto uno junior.

Un ragazzo al millesimo posto del mondo, o anche non classificato, può essere molto più bravo di una top 10 WTA”.

Storicamente, la “battaglia dei sessi” ha un forte valore simbolico, a partire dal celebre match del 1973 tra Billie Jean King e Bobby Riggs, che rappresentò un momento cruciale per la visibilità e la legittimazione del tennis femminile. Questa nuova versione, pur essendo un’esibizione, richiama quell’eredità e pone interrogativi sul ruolo di simili eventi nel panorama attuale dello sport.