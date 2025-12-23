In Val di Fiemme, a Predazzo, si è svolto l’ultimo test sul nuovo trampolino HS107, il primo con la neve, in preparazione alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. L’evento ha rappresentato un importante banco di prova per l’impianto, recentemente rinnovato e oggetto di modifiche tecniche significative in vista delle competizioni olimpiche.

Le modifiche tecniche al trampolino

Il trampolino Normal Hill ha subito una modifica tecnica: l’inclinazione è stata aumentata di mezzo grado, passando da undici a undici virgola cinque gradi, mentre il Large Hill è passato da undici virgola cinque a dodici gradi.

I due impianti sono stati riclassificati rispettivamente HS107 e HS141. I lavori tecnici sono conclusi, restano solo alcuni ritocchi, mentre sono in corso gli allestimenti per le Olimpiadi.

Il race director dello Ski Jumping FIS, Sandro Pertile, ha commentato: “Dopo le modifiche ho provato a capire le sensazioni degli atleti e sembra che sia migliorato. Vedremo, perché abbiamo avuto poche occasioni per provare. Posso dire che la situazione è migliorata nettamente”.

Il test-event e le prospettive olimpiche

Il test-event di Predazzo è stato organizzato per valutare la funzionalità del nuovo impianto in condizioni invernali reali, in vista delle gare olimpiche. Il trampolino HS107 è stato scelto per i Campionati Italiani Open del ventitré dicembre come test-event in vista delle Olimpiadi.

La modifica dell’inclinazione di mezzo grado è stata pensata per favorire l’atterraggio degli atleti, migliorando la sicurezza e la regolarità delle prestazioni.

Lo Stadio del Salto di Predazzo, già rinnovato con i nuovi trampolini HS143 e HS109, è stato oggetto di un intervento complessivo di ammodernamento, parte degli investimenti per i Giochi invernali. Il test conferma l’efficacia delle modifiche tecniche e l’impianto è pronto ad accogliere le competizioni olimpiche.

Il calendario olimpico

La prima gara olimpica a Predazzo è prevista per il sette febbraio 2026, quando lo stadio ospiterà le competizioni di salto con gli sci nell’ambito delle Olimpiadi di Milano Cortina.