Nel suo consueto appuntamento con la rubrica “La Sveglia” su La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha descritto con ironia la corsa al tricolore come un vero e proprio gioco di fine anno, ribattezzato “Scarica-Scudetto”. Protagonisti, i personaggi del calcio italiano, ciascuno con una battuta che cela ambizioni reali.

Le dichiarazioni: tra ironia e verità

Marotta ha aperto il gioco: «Il grande favorito per il titolo è il Napoli». Conte ha risposto con pragmatismo: «Per rosa e monte ingaggi, Inter, Milan e Juve fanno corsa a parte». Allegri ha giocato con le parole: «L’obiettivo del Milan è tornare in Champions.

Difficile». Spalletti ha aggiunto un tocco di provocazione: «Possiamo essere primi, solo se le altre non giocano». Gasp ha chiuso con realismo: «Come valore, siamo sotto a Inter, Napoli, Milan e Juve». Garlando ha commentato: “Lo pensano davvero? No, giocano.”

Il “siero della verità” secondo Garlando

Garlando ha proposto un espediente immaginario, un “siero della verità” alla James Bond, per svelare le reali intenzioni dei protagonisti. Marotta ha scherzato: «Siamo ingiocabili. Abbiamo il blocco della Nazionale e il capocannoniere del torneo, Lautaro. Conte continuerà a leggerci la targa». Conte ha risposto con sicurezza: «Il Milan l’ho sculacciato a Riad, Inter, Juve e Roma in campionato. Hojlund è il fuoco del Vesuvio e presto mi tornano Lukaku, Anguissa, De Bruyne.

Amma faticà per nasconderci. Again». Allegri ha giocato con immagini surreali: «Mentre noi ci alleniamo, gli altri si stancano e si rompono in coppa. Nkunku ha cominciato a gonfiare palloncini, sono arrivati i gol del tedescone, ma lo scudetto lo vinco in difesa, di corto muso, alla Minnesota: blocco basso e me la spasso. Poi grande festa all’ippodromo di San Siro». Spalletti ha evocato fantasia: «Il più forte ce l’ho io: Yildiz. E vedrete ‘Zeppetta’ Zhegrova… Sembra che io abbia trovato l’elitropia nel Mugnone, la pietra del Boccaccio che rende invisibili: nessuno mi considera. Ma, alla fine, li beffo tutti: sono di Certaldo». Gasp ha chiuso con enfasi: «Trigoria fa rima con Zingonia: ora tutti sgobbano, tutti pressano.

Datemi due attaccanti veri e incendio l’Urbe più di Nerone. Caput mundi!». Fidatevi, la pensano così.

Il gioco dello “Scarica-Scudetto” si inserisce nella tradizione della rubrica “La Sveglia” di Garlando, nota per il suo stile ironico e pungente nel commentare la Serie A. In passato, Garlando ha utilizzato metafore simili, come il Monopoli per descrivere imprevisti e probabilità nella corsa al titolo, sottolineando come il campionato sia spesso deciso da fattori imprevedibili e reazioni pronte delle squadre.