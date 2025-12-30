La Lega Serie A ha reso noti i direttori di gara per la 18ª giornata del campionato 2025/26, in programma da venerdì 2 a domenica 4 gennaio. Tra i match più attesi, Atalanta‑Roma sarà diretto da Michael Fabbri, Lazio‑Napoli da Davide Massa e Inter‑Bologna da Marco Guida.

Le designazioni principali

Il big match di sabato sera alla New Balance Arena, Atalanta‑Roma, è stato affidato a Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Bercigli, con Zufferli quarto ufficiale e Maresca e Di Paolo al VAR e AVAR. Lazio‑Napoli, in programma domenica alle 12.30 all’Olimpico, sarà diretto da Davide Massa di Imperia, con Meli e Alassio assistenti, Piccinini quarto uomo, Di Paolo al VAR e Doveri all’AVAR.

Infine, il posticipo di domenica sera tra Inter e Bologna a San Siro è stato affidato a Marco Guida di Torre Annunziata.

Il quadro completo delle designazioni

Il turno si apre venerdì 2 gennaio alle 20.45 con Cagliari‑Milan diretto da Abisso di Palermo. Sabato 3 gennaio alle 12.30 Como‑Udinese sarà arbitrato da Arena di Torre del Greco; alle 15.00 Genoa‑Pisa da Chiffi di Padova e Sassuolo‑Parma da Feliciani di Teramo; alle 18.00 Juventus‑Lecce da Collu di Cagliari; alle 20.45 Atalanta‑Roma da Fabbri. Domenica 4 gennaio alle 12.30 Lazio‑Napoli da Massa; alle 15.00 Fiorentina‑Cremonese da La Penna di Roma; alle 18.00 Hellas Verona‑Torino da Rapuano di Rimini; alle 20.45 Inter‑Bologna da Guida.