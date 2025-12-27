La Cremonese ospita il Napoli per la diciassettesima giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica alle 15:00. Ecco le probabili formazioni e il contesto della sfida.

Probabili formazioni

La Cremonese dovrebbe scendere in campo con un modulo 3‑5‑2: Audero tra i pali, difesa composta da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti; a centrocampo Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte e Pezzella; in attacco Vardy e Bonazzoli. In panchina Silvestri, Nava, Ceccherini, Folino, Sarmiento, Lordkipanidze, Floriani Mussolini, Johnsen, Vazquez, Sanabria, Grassi, Moumbagna, Zerbin, Valoti e Faye.

Allena Nicola; squalificato Ceccherini, indisponibile Collocolo, nessun diffidato.

Il Napoli dovrebbe rispondere con un 3‑4‑2‑1: Milinković‑Savić tra i pali, Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno in difesa; Politano, McTominay, Lobotka e Spinazzola a centrocampo; Noa Lang e Neres a supporto di Højlund. In panchina Contini, Ferrante, Beukema, Juan Jesus, Olivera, Marianucci, Mazzocchi, Gutiérrez, Elmas, Ambrosino, Vergara, Lucca e Lukaku.

Obiettivi e contesto

Il Napoli arriva alla trasferta dopo la vittoria in Supercoppa Italiana e vuole chiudere il 2025 con una vittoria per restare in scia delle prime posizioni. Elmas ha dichiarato che “tutte le partite in Serie A sono difficilissime” e ha sottolineato che la Cremonese ha ottenuto punti importanti contro squadre come il Milan, perciò servirà concentrazione per portare a casa i tre punti.

Statistiche e precedenti

La Cremonese occupa l’undicesimo posto in classifica con un percorso equilibrato: cinque vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte in sedici partite, con una differenza reti in perfetto equilibrio (diciotto gol fatti e diciotto subiti). Il Napoli, invece, è terzo con dieci vittorie, un pareggio e quattro sconfitte in quindici gare, e una differenza reti di +9. Le statistiche evidenziano la solidità degli azzurri, con una media di 1,47 gol segnati e 0,87 subiti a partita.

In casa, la Cremonese ha alternato risultati: solo una vittoria nelle ultime tre gare interne, con una media di 1,33 gol segnati e 1,67 subiti. Il Napoli, invece, ha mantenuto una buona continuità, restando imbattuto in sedici delle ultime venti partite di campionato e vincendo ventuno delle ultime quaranta gare in tutte le competizioni.