Il Bologna affronterà il Sassuolo domenica alle 18:00 allo stadio Renato Dall’Ara, in una sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie A. La squadra di Vincenzo Italiano è chiamata a difendere il sesto posto in classifica, con Como e Lazio pronte a insidiarlo.

Formazioni e assenze

L'allenatore del Bologna dovrà fare a meno di Federico Bernardeschi, operato alla clavicola sinistra e indisponibile per le prossime sei settimane, e di Nicolò Casale, uscito malconcio dalla partita contro la Lazio. Remo Freuler è un altro assente, mentre Heggem è squalificato.

Il modulo previsto è il 4‑2‑3‑1: Ravaglia tra i pali; difesa con Zortea, Vitik, Lucumì e Miranda; a centrocampo Moro e Pobega; in attacco Orsolini, Fabbian, Cambiaghi e Dallinga.

Il Sassuolo risponderà con un 4‑3‑3: Muric in porta; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig in difesa; Thorstvedt, Matic e Konè a centrocampo; tridente offensivo con Volpato, Cheddira e Laurienté. Non ci sono squalificati, ma sono indisponibili Berardi, Skjellerup, Satalino, Romagna, Boloca e Pieragnolo.

La posta in palio

Il Bologna, attualmente sesto in classifica, deve guardarsi dall’assalto di Como e Lazio, che inseguono a breve distanza. Mantenere la posizione significherebbe consolidare una stagione finora positiva.

La partita sarà trasmessa in co-esclusiva su DAZN e Sky, con collegamento a partire dalle 17:30. Il Bologna ha già disputato cinquantadue partite ufficiali nel 2025, un dato che sottolinea l’intensità del calendario affrontato dalla squadra.