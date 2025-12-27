Il Parma ha conquistato una vittoria cruciale contro la Fiorentina, imponendosi per 1-0 nell'anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. A decidere l'incontro, il primo gol in campionato del danese Oliver Sorensen, arrivato all'inizio della ripresa.

La rete decisiva

La svolta è giunta al terzo minuto del secondo tempo: Sorensen ha capitalizzato un cross di Britschgi, deviato da Pellegrino, superando di testa il portiere De Gea. Questa marcatura, la sua prima in Serie A, ha permesso al Parma di raggiungere quota diciassette punti in classifica, incamerando tre punti vitali in ottica salvezza.

La Fiorentina, al contrario, non è riuscita a dare seguito al successo ottenuto contro l'Udinese e rimane in ultima posizione con nove punti.

Implicazioni del risultato

Questa vittoria assume un significato ancora maggiore per il Parma, che ha affrontato la partita come uno scontro diretto per la salvezza. La squadra di Cuesta ha saputo convertire la delusione per la sconfitta contro la Lazio in una prestazione concreta e determinata. La Fiorentina, invece, non è riuscita a confermare i segnali di ripresa mostrati contro l'Udinese e continua a trovarsi in una situazione di classifica difficile.

Momenti chiave del match

Nel corso del primo tempo, la Fiorentina ha mostrato un atteggiamento cauto, difendendo con un blocco basso e trovando difficoltà nell'innescare Kean, spesso isolato in fase offensiva.

Nella ripresa, dopo il vantaggio del Parma, Vanoli ha tentato di cambiare l'inerzia della partita inserendo Piccoli e optando per due punte. La Fiorentina ha sfiorato il pareggio al sessantatreesimo minuto con un colpo di testa di Comuzzo, respinto da un intervento decisivo di Corvi. Poco dopo, Piccoli ha sprecato un'occasione da distanza ravvicinata. Il Parma ha poi avuto l'opportunità di raddoppiare con Pellegrino e Oristanio.