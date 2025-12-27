La Serie A riprende con la diciassettesima giornata, tra domenica e lunedì. Questo turno non prevede scontri diretti tra le prime della classe, ma le distanze minime tra le squadre di vertice rendono ogni partita cruciale per la lotta scudetto e la qualificazione in Champions League.

Calendario e insidie

Il turno si apre con Parma-Fiorentina, una sfida dal pronostico incerto. L'impegno più arduo sembra essere quello dell'Inter, attesa a Bergamo contro un'Atalanta in crescita, reduce da risultati positivi sia in campionato che nelle coppe. Nonostante un inizio di stagione difficile, la squadra bergamasca mostra segnali di ripresa, ma l'Inter, capolista, conserva un leggero vantaggio psicologico e resta favorita.

Le altre partite

Il Milan, a un solo punto dall'Inter, ospita il Verona con l'obiettivo di non perdere terreno. La Roma, in casa contro il Genoa, cerca continuità dopo una fase altalenante, mentre il Genoa è reduce da una sconfitta contro l'Atalanta. Il Sassuolo affronta il Bologna nel derby emiliano, e la Lazio è impegnata a Udine. Il Como, invece, affronterà il Lecce in trasferta.

Atalanta-Inter: precedenti e statistiche

Negli ultimi anni, l'Inter ha dimostrato una certa superiorità nei confronti diretti con l'Atalanta, ottenendo diversi risultati utili consecutivi. Questo dato la conferma come una delle avversarie più difficili per i bergamaschi. L'Atalanta, però, cercherà di cambiare questa tendenza, sfruttando il fattore campo per mettere in difficoltà la capolista. La partita si preannuncia quindi combattuta.