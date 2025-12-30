Il Giudice sportivo di Serie B, Emilio Battaglia, ha disposto la squalifica per una giornata di sei calciatori in relazione alle partite della diciottesima giornata, oltre a provvedimenti nei confronti di tecnici, dirigenti e società.

I giocatori squalificati

Tra i calciatori sanzionati figura Cedric Gondo della Reggiana, unico espulso, “per avere rivolto un’espressione irriguardosa all’arbitro”. Gli altri cinque erano già diffidati: Catalin Burnete (Juve Stabia), Simone Davi (Suedtirol), Armando Izzo (Monza), Nicolò Radaelli (Mantova) e Gerard Yepes (Empoli).

Sanzioni per staff e società

Oltre ai giocatori, sono stati squalificati per una giornata anche il vice allenatore e un collaboratore tecnico della Sampdoria, Salvatore Foti e Nicola Pozzi, il direttore tecnico e un preparatore atletico della Reggiana, Gennaro Scognamiglio e David Morelli, e il direttore sportivo dell’Entella, Matteo Superbi. Quanto alle società, il Bari è stato multato di settemila euro e il Catanzaro di cinquemila euro per il lancio di petardi in campo.

Il significato delle decisioni

Le squalifiche e le ammende rappresentano l’applicazione puntuale del regolamento disciplinare, volto a garantire il rispetto delle regole e la correttezza in campo. L’espulsione di Gondo per un’espressione irriguardosa sottolinea l’attenzione verso il comportamento nei confronti degli arbitri, mentre le diffide confermano l’efficacia del sistema di prevenzione delle recidive.