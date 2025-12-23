Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha confermato che Alexander Isak resterà fermo per un paio di mesi a causa di una frattura al perone, operata ieri sera. Slot ha definito l’intervento di Micky van de Ven, che ha causato l’infortunio durante la gara contro il Tottenham, “un’entrata spericolata” e pericolosa.

Il contesto dell’infortunio

Isak si è infortunato mentre segnava il gol dell’1‑0 nella vittoria per 2‑1 sul Tottenham. Il contrasto di van de Ven ha provocato la frattura al perone, costringendo l’attaccante svedese a lasciare il campo. Slot ha espresso il suo disappunto per la dinamica dell’episodio, sottolineando il rischio elevato di infortuni in situazioni simili.

Le parole di Slot e le prospettive immediate

Slot ha dichiarato: “Starà fuori un paio di mesi”, senza però escludere un intervento sul mercato a gennaio. Tuttavia, ha precisato: “Al momento il mio primo e unico pensiero riguarda le prossime due partite, che giocheremo in casa. Ed è ora che i giocatori che abbiamo a disposizione facciano quello che hanno fatto tante volte: rimboccarsi le maniche per aiutarci al meglio a ottenere i risultati che vogliamo”. Il Liverpool affronterà sabato prossimo i Wolverhampton Wanderers, ultimi in classifica.

Approfondimento: conferme e scenari futuri

Fonti internazionali confermano che Isak ha subito una frattura al perone (fibula) e che l’intervento chirurgico è stato eseguito con successo.

La prognosi parla di un’assenza di almeno due mesi, con la possibilità di un recupero entro la fine della stagione, anche se il club non ha ancora indicato una data precisa per il ritorno in campo. L’infortunio rappresenta un duro colpo per la squadra, già priva di altri elementi chiave.