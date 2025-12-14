L’undicesima giornata di Regular Season della SuperLega di pallavolo maschile propone un big match in programma oggi (domenica 14 dicembre) alle ore 18.00, quando alla BTS Arena si giocherà la sfida tra Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza. Ultimi verdetti del girone d’andata che in questo match vede opposte terza contro quarta forza del campionato, separate da soli tre punti in classifica. I gialloblù reduci dalla Champions League, sono già certi del terzo posto ma ancora in corsa per garantirsi almeno la seconda posizione con una vittoria, mentre gli emiliani cercano un successo pesante per blindare la quarta piazza.

Il match tra Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Piacenza sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su VBTV.

I precedenti tra Trento e Perugia

Quella tra Trentino Volley e Gas Sales Bluenergy Piacenza è una rivalità storica del campionato italiano, come testimoniano gli ottanta precedenti ufficiali complessivi. Il bilancio è nettamente favorevole ai trentini, avanti cinquantasei a ventiquattro, anche grazie al lungo filotto imposto negli ultimi anni: da quando Piacenza è tornata stabilmente in SuperLega, i gialloblù hanno vinto 20 dei 26 confronti ufficiali. Le due squadre si sono affrontate in tutte le principali competizioni nazionali, dai playoff Scudetto alle finali, passando per Coppa Italia e CEV Cup.

L’ultimo incrocio risale al 17 aprile scorso, proprio alla BTS Arena, in gara 3 di semifinale playoff: successo di Trento per 3-1 con Flavio eletto MVP. In casa, il Club di via del Brennero ha vinto trentasei dei quarantatré precedenti disputati contro Piacenza, un dato che rafforza ulteriormente il fattore campo in vista della sfida odierna.

Lo stato di forma delle due squadre

L’Itas Trentino arriva all’appuntamento odierno contro Piacenza forte di sette vittorie consecutive, le ultime quattro senza concedere set, e di un’imbattibilità casalinga che dura da oltre tredici mesi, in un momento particolarmente favorevole della stagione. L’allenatore Marcelo Mendez dovrà fare a meno solo dello schiacciatore Lavia, sostituito nel roster dal baby Giani.

Anche la Gas Sales Bluenergy Piacenza si presenta a Trento in un buon momento di forma, con sei vittorie nelle ultime sette gare di SuperLega e il recente successo europeo contro Ceske Budejovice in CEV Cup. La squadra di coach Dante Boninfante, ex di turno insieme a Galassi, Pace e Barbieri, ha costruito la propria risalita in classifica su una fase break molto efficace: i biancorossi sono tra le squadre più incisive al servizio del campionato, con 73 ace già realizzati.