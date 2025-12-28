Il fitto calendario natalizio della Coppa del Mondo di ciclocross ha fatto tappa oggi, domenica 28 dicembre, a Dendermonde, in Belgio. Senza il solito dominatore Mathieu Van der Poel e su un percorso estremamente veloce e senza fango, la corsa si è rivelata molto equilibrata. Una decina di corridori sono arrivati a giocarsi la vittoria nell'ultimo giro, con Laurens Sweeck davanti a tutti. Nel finale, però Thibau Nys ha messo a segno il sorpasso decisivo ed è andato a vincere, mentre Wout van Aert non è riuscito ad emergere nemmeno oggi, chiudendo la corsa al sesto posto.

🏆 UCI World Cup Dendermonde 🇧🇪



🥇 🇧🇪 Thibau Nys

🥈 🇳🇱 Tibor Del Grosso

🥉 🇧🇪 Laurens Sweeck



4 🇧🇪 Verstrynge

5 🇧🇪 Vandeputte

6 🇧🇪 Van Aert

7 🇧🇪 Vanthourenhout

8 🇪🇸 Orts Lloret

9 🇳🇱 Hendrikx

10 🇧🇪 Aerts

➡️ Results:



Sorpasso decisivo di Nys nell'ultimo giro

La tappa di Coppa del Mondo di ciclocross di Dendermonde si è disputata in una bella giornata di sole, su un percorso dal fondo compatto e scorrevole, senza il fango che aveva caratterizzato molte delle scorse edizioni. Il pronostico della vigilia era molto aperto, vista l'assenza di Van der Poel, che tornerà a corere domani a Loenhout, con Wout van Aert, Tibor del Grosso e Thibau Nys tra i più attesi.

Il tracciato si è rivelato velocissimo, portando i corridori a girare sul filo dei trenta di media. Le condizioni hanno favorito una gara equilibrata ed incerta, in cui tutto si è giocato nelle battute finali. Dopo metà corsa, Wout van Aert si è portato al comando e ha provato a forzare l'andatura, ma senza provocare una decisa selezione. Una decina di corridori, con tutti i favoriti, si sono trovati insieme per gli ultimi due giri, volati a velocità vertiginose e con tentativi di sorpasso da gara motociclistica.

Sweeck ha preso con decisione la testa e ha respinto i primi tentativi di attacco portati da Nys. Il campione del Belgio è però riuscito a passare in un trato di salita a metà dell'ultimo giro.

Anche Del Grosso è riuscito ad infilare Sweeck, ma non ha poi trovato tempo e modo di attaccare veramente Nys, che così si è preso la vittoria. Del Grosso e Sweeck hanno completato il podio, mentre van Aert non è riuscito ad inserirsi nella bagarre per la vittoria e ha concluso al sesto posto, dietro a Verstrynge e Vandeputte.

Ciclocross, ora Loenhout e Diegem

La corsa femminile ha visto la solita vittoria di Lucinda Brand, inarrestabile in questa stagione di ciclocross. La campionessa olandese ha preceduto la connazionale Puck Pieterse e la francese Amandine Fouquenet.

Nelle gare delle categorie giovanili è da segnalare la splendida doppietta messa a segno dagli azzurri nella prova juniores, con il successo di Patrick Pezzo Rosola davanti a Filippo Grigolini.

Domani, lunedì 29 dicembre, il ciclocross propone la prova di Loenhout, tappa del circuito X2O. Al via sono annunciati Mathieu Van der Poel, Wout van Aert e Thibau Nys. Martedì 30 si correrà invece la notturna di Diegem, dove però sarà in gara solo Nys.