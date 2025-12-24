Tommaso Giacomel, biatleta azzurro, ha espresso il suo dolore per la scomparsa dell’amico norvegese Sivert Bakken, avvenuta durante un ritiro pre-olimpico a Passo Lavazé. Giacomel ha condiviso un messaggio su Instagram, ricordando i momenti condivisi e la profonda amicizia che li legava.

Il ricordo di un'amicizia

“Caro Sivert, onestamente, sono distrutto. Ma so che questa notizia ha sconvolto tutti noi della famiglia del biathlon e non solo. Avevamo programmato di andare a sciare insieme oggi, ma non ti sei presentato. Avevamo anche programmato di festeggiare il Capodanno insieme, ma tu non ci sarai.

La vita è stata dura con te come non mai, fermandoti per più di due anni qualche tempo fa… e ora questo. Non è giusto”. Con queste parole Giacomel ha voluto rendere omaggio all’amico, sottolineando il vuoto lasciato dalla sua scomparsa.

Un legame speciale

Giacomel ha proseguito: “Ho sempre detto che la cosa che più amo di questo viaggio come biatleta non sono le gare che avrei vinto, ma le persone che ho avuto modo di incontrare e conoscere lungo il cammino. Sei diventato subito uno dei miei migliori amici, con il tuo sorriso, la tua umanità e il tuo modo di pensare. Avrai sempre un posto speciale nel mio cuore. Da questo momento in poi ti porterò con me, non solo in ogni gara, ma anche in ogni allenamento e in ogni momento della mia vita.

Sarà dura gareggiare e allenarsi senza di te, ma farò del mio meglio per renderti orgoglioso”.

Infine, Giacomel ha concluso con un’immagine intensa: “Continueremo a inseguire insieme il nostro sogno di essere due tra i migliori biatleti al mondo. Vola in alto come un angelo ora, perché lo sei davvero”.

La tragedia di Passo Lavazé

Sivert Guttorm Bakken, 27 anni, è stato trovato senza vita nella sua stanza d’albergo a Passo Lavazé, in Trentino, dove si trovava con la nazionale norvegese per un ritiro in vista delle gare di Coppa del Mondo e delle Olimpiadi. Il decesso è avvenuto nel sonno, probabilmente per un malore improvviso, e la causa non è ancora stata accertata. La federazione norvegese ha espresso vicinanza alla famiglia e ha avviato la collaborazione con le autorità italiane.

Bakken aveva vinto la sua prima gara individuale di Coppa del Mondo a Holmenkollen nel 2022 e stava cercando di conquistare un posto nella squadra olimpica norvegese. Dopo aver affrontato una miocardite nel 2022, era tornato a competere nel 2024, dimostrando grande determinazione e resilienza.