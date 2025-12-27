Il Torino affronta il Cagliari oggi pomeriggio alle ore 15 allo Stadio Olimpico Grande Torino, con l’obiettivo di chiudere il 2025 con una terza vittoria consecutiva. La squadra granata arriva a questa sfida con rinnovata fiducia, grazie ai successi ottenuti contro Cremonese e Sassuolo, e con una solidità difensiva ritrovata, testimoniata dai due clean sheet nelle ultime due partite.

Le dichiarazioni di Baroni

Il tecnico Marco Baroni ha sottolineato la qualità dell’avversario: “Affrontiamo una squadra viva e compatta, che funziona anche grazie al lavoro di un tecnico bravo come Pisacane – ha spiegato – e alla mia squadra chiedo di giocare con la mentalità che ci stiamo costruendo: in una parola sola, voglio che mostri uno spirito da Toro”.

Il Torino non centra tre vittorie di fila da quasi sei anni, precisamente dal periodo tra febbraio e marzo 2019 sotto la guida di Mazzarri. L’entusiasmo dei tifosi è tornato, con oltre ventiduemila spettatori attesi per la partita.

Le probabili formazioni

Baroni dovrebbe confermare il modulo 3‑5‑2. In porta ci sarà Paleari, con Tameze, Maripan e Ismajli in difesa. A centrocampo spazio a Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic e Lazaro. In attacco, ballottaggio tra Simeone e Zapata per affiancare Adams.

Il Cagliari di Pisacane risponde con un 3‑5‑2: Caprile tra i pali; Zappa, Luperto e Obert in difesa; Palestra, Adopo, Deiola, Prati e Idrissi a centrocampo; Kilicsoy ed Esposito in attacco.

Arbitraggio e precedenti

Dirigerà l’incontro l’arbitro Doveri di Roma. Il Torino è chiamato a superare un tabù: non riesce a centrare tre vittorie consecutive da quasi sei anni, un dato che aggiunge ulteriore pressione alla sfida.

La situazione in classifica

La partita, valida per la diciassettesima giornata di Serie A 2025‑26, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN (canale 214 del satellite e in streaming). La telecronaca sarà affidata ad Alberto Santi.

In classifica il Torino ha consolidato una posizione più tranquilla grazie alle due vittorie pre‑natalizie, mentre il Cagliari, reduce da un pareggio contro il Pisa e segnato dall’infortunio di Folorunsho, ha solo tre punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Verona, che però ha una partita da recuperare.