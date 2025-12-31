Il Tour de Ski 2026 è uno degli appuntamenti più attesi della stagione di sci di fondo, soprattutto in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Al momento, non sono disponibili classifiche ufficiali, risultati o nomi delle atlete in testa, poiché la stagione 2025/2026 non è ancora iniziata e non esistono dati ufficiali sulle tappe già disputate.

Fonti specializzate confermano che il Tour de Ski 2025/2026 si svolgerà interamente in Italia, tra Dobbiaco e la Val di Fiemme, dal 28 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026. Il format rimane quello tradizionale, con una serie di tappe che includono sprint, prove individuali e la celebre scalata del Cermis.

I dettagli precisi su partecipanti, risultati e classifiche saranno disponibili solo a ridosso dell’evento e durante il suo svolgimento.

Percorso e tappe del Tour de Ski 2026

Secondo le informazioni attualmente disponibili, il Tour de Ski 2026 dovrebbe iniziare a Dobbiaco con una sprint, seguita da una 10 km in tecnica classica, una mass start in tecnica libera e un inseguimento in classica. Successivamente, la competizione si sposterà in Val di Fiemme per la sprint in classico e la tradizionale salita finale dell’Alpe Cermis. Queste tappe sono confermate dai calendari provvisori, ma potrebbero subire variazioni in base alle decisioni della FIS e degli organizzatori.

Le protagoniste più attese

Non essendo ancora iniziata la stagione, non è possibile stilare una classifica reale o indicare le atlete in testa. Tuttavia, tra le protagoniste attese ci sono le migliori fondiste delle ultime stagioni, tra cui Kristine Stavås Skistad, Jessie Diggins, Maja Dahlqvist e le atlete italiane che cercheranno di ben figurare sulle nevi di casa. L’assenza di Therese Johaug, ritiratasi dalle competizioni, apre la strada a nuove protagoniste e a una lotta aperta per la vittoria finale.

L'attesa per i risultati ufficiali

Le classifiche, i tempi e i nomi delle atlete in testa saranno disponibili solo dopo lo svolgimento delle tappe. Al momento, ogni informazione relativa a risultati o posizioni è puramente ipotetica e non verificabile.

Gli appassionati potranno seguire l’evento attraverso i canali ufficiali della FIS e dei principali media sportivi, che aggiorneranno in tempo reale le classifiche e i risultati delle singole tappe.

L’attenzione resta alta sulle possibili sorprese e sulle sfide che il Tour de Ski 2026 saprà offrire, in un’edizione che si preannuncia particolarmente significativa in vista delle Olimpiadi italiane.